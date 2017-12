Time de Rubinho vence 500 Milhas O piloto Rubens Barrichello fez uma corrida de recuperação e, ao lado do amigo Tony Kanaan, conquistou neste domingo sua sexta vitória nas 500 Milhas da Granja Viana. Rubinho - que na temporada 2006 vai correr pela BAR-Honda no Mundial de F-1 - largou na 17ª poisção no grid, sua pior posição em nove anos de história da prova. Felipe Giaffone e o inglês Dan Wheldon, campeão da Indy Racing League, completaram o quarteto vencedor. Vítor Meira, Juliano Moro, Pedro Pimenta e Beto Nini formaram a equipe que chegou em segundo. Eles foram seguidos pela equipe Planet Kart, formada por César Ramos, Júlio Reis, Pedro Gomes, Roberto Gomes e Fernando Wortmann. Depois de largar na pole e liderar na primeira hora, Felipe Massa e seus parceiros Rafael Daniel, Ruben Carrapatoso e João Paulo Bertuccelli fecharam em 4º, à frente do segundo kart de Barrichello e Kanaan, completado por Marco Andretti e Alexanfre Barros. A edição deste ano foi marcada pela tempestade que provocou a paralisação da corrida. Quando se preparava para acenar a bandeira vermelha debaixo de aguaceiro, o diretor de prova Flávio Abrusio foi atropelado por um kart desgovernado. Abrusio precisou ser atendido no centro médico, mas voltou às funções e autorizou a reabertura dos boxes uma hora depois. Apesar das condições difíceis ao longo de toda a madrugada e início da manhã, o índice de abandonos dos 74 karts que largaram foi baixo. E o único susto maior envolveu o norte-americano Marco Andretti, que bateu forte na barreira de pneus por causa da pista encharcada. O filho de Michael Andretti chegou a ser levado para o Hospital Albert Einstein. Como os exames nada constataram , ele regressou à Granja Viana e voltou à prova. ?Foi uma despedida [da Ferrari] em grande estilo?, disse Rubinho, que vestiu pela última vez o macacão vermelho da equipe italiana. ?No máximo agora posso dar uma corridinha no parque com ele?, continuou. Veja os 10 primeiros da prova: 1 ? Rubens Barrichello-Tony Kanaan-Felipe Giaffone-Dan Wheldon - (615 voltas) 2 ? Vítor Meira-Juliano Moro-Pedro Pimenta-Beto Nini - (613) 3 ? César Ramos-Júlio Reis-Pedro Gomes-Roberto Gomes-Fernando Wortmann - (607) 4 ? Felipe Massa-Rafael Daniel-Ruben Carrapatoso-João Paulo Bertuccelli - (606) 5 ? Rubens Barrichello-Tony Kanaan-Marco Andretti-Alexandre Barros - (605) 6 ? Osvaldo Badula-Mário Maia-Geraldo Pavão-Antônio Urbano-Paulo Leme-Marçal Mello-David Prior - (605) 7 ? Jorge Borelli-Vinicius Quadro-George Altmann-Felipe Ferreira - (605) 8 ? Dennis Dirani-Daniel Landi-Rafael Monteiro - (605) 9 ? Christian Fittipaldi-Mário Haberfeld - (602) 10 ? João Paulo Bertuccelli-Marcos Gomes-Popó Bueno - (599)