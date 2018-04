Timo Glock está livre para acertar com a Toyota

O Tribunal de Reconhecimento de Contratos Desportivos (CRB) deu um parecer favorável ao piloto alemão Timo Glock, que agora tem total liberdade para assinar um contrato com a equipe Toyota para a próxima temporada da Fórmula 1. Glock já possuía um acordo com a Toyota para a temporada de 2008, mas o acerto não podia ser cumprido, uma vez que ainda estava com contrato vigente com a escuderia BMW, como piloto de testes. O CRB entendeu que não havia necessidade do cumprimento de tal contrato. Ao saber da decisão, a BMW confirmou a saída de Glock e informou que está à procura de um novo piloto de testes. "Timo Glock já não faz mais parte da BMW Sauber. Nós oferecemos a ele a oportunidade de ser o piloto de testes da equipe, mas surgiu uma outra oportunidade para ele. Desejamos o melhor para o piloto", disse o chefe da escuderia, Mario Theissen.