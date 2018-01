Timo Glock vence 2ª etapa alemã da GP2; brasileiros vão mal O alemão Timo Glock venceu neste domingo a segunda prova da etapa da Alemanha da GP2 disputada neste fim de semana no circuito de Hockenheim. O argentino José María López chegou em segundo, e o inglês Lewis Hamilton, líder do campeonato, em terceiro. Dos brasileiros, Xande Negrão terminou em nono, Nelsinho Piquet abandonou logo após a largada e Lucas de Grassi, na 14ª volta. Hamilton, que já havia conquistado um segundo lugar no sábado, em prova que foi vencida pelo italiano Gianmaria Bruni, ampliou sua vantagem para Nelsinho Piquet no campeonato. O inglês soma 82 pontos, contra 56 do brasileiro.