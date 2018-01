Título de Alonso deve sair no Brasil Pela primeira vez na sua história de 34 anos, o GP Brasil poderá ser palco da definição do título da Fórmula 1. O finlandês Kimi Raikkonen venceu neste domingo a etapa da Bélgica, em Spa-Francorchamps, e adiou a decisão do campeonato. Mas o espanhol Fernando Alonso terminou a prova em segundo lugar e, com 25 pontos de vantagem na liderança, tem tudo para ser campeão no dia 25 de setembro, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Com o carro melhor ajustado para o circuito de Spa-Francorchamps, a McLaren fazia um trabalho perfeito, com seus dois pilotos na frente, até que o colombiano Juan Pablo Montoya foi atingido pelo brasileiro Antonio Pizzonia, da Williams. Assim, Alonso herdou a segunda posição e Raikkonen não pôde diminuir tanto a diferença para o líder do campeonato. "Contei com a ajuda da McLaren de novo e ganhei 2 pontos inesperados", comemorou Alonso. "Nós merecíamos essa dobradinha. Fizemos tudo certo. E não foi por culpa nossa que Montoya não terminou em segundo, o que nos ajudaria muito no Mundial de Construtores", lamentou Raikkonen. "É a segunda vez nas últimas provas que venço e o máximo que consigo é tirar 2 pontos de Alonso. Isso não faz diferença alguma para o campeonato", afirmou Raikkonen, que promete não desistir do título enquanto ainda houver chance. "Não acabou, vou seguir lutando. Eu preciso de uma quebra dele, aí sim reduzirei a diferença." Já Alonso se disse surpreso com o segundo lugar, por conta do "presente" de Montoya, mas principalmente pela performance do seu carro. "Estava acertado para asfalto seco, não molhado, como permaneceu quase sempre. Fui mais rápido do que imaginava", admitiu o espanhol da Renault. Para a corrida em São Paulo, a McLaren não será tão mais rápida que a Renault como foi no circuito de Spa-Francorchamps, segundo garantiu Alonso. "Teremos um novo pacote aerodinâmico e uma nova versão de motor, além de meu motor poder ser novo, porque aqui fez sua segunda corrida", revelou o espanhol. Além disso, as características do traçado de Interlagos são mais favoráveis ao modelo R25 da Renault. "Ano passado corremos bem lá, acabei em quarto, com um carro que não era tão bom como o atual", lembrou Alonso, que mantém a cautela. "Estou trabalhando com a meta de somar 6 pontos nas 3 etapas de restam (além do Brasil, há Japão e China). Isso me dá a certeza da conquista." ?Definir tudo em Interlagos? Sim, seria ótimo, mas não penso nisso. Minha concentração será, como aqui, numa corrida normal do calendário", avisou Alonso, que não gostou nada quando o entrevistador da FIA falou em sorte: "E verdade, estou aqui só por sorte." Alonso é o piloto mais regular da temporada. Nas 16 corridas já disputadas, foi primeiro em 6 delas, segundo em outras 5, terceiro na etapa da Austrália e quarto em Mônaco. Ou seja, chegou 12 vezes no pódio. Por isso, soma 111 pontos, contra 86 de Raikkonen. E, faltando apenas três provas para o final do campeonato, tem 25 pontos de vantagem - pode ser campeão com um terceiro lugar em Interlagos, independente do resultado do rival.