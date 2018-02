Título de Schumacher pode vir em Monza O GP dos Estados Unidos, domingo no circuito de Indianápolis, encerra a primeira metade do campeonato. Será a nona etapa do Mundial, que tem nesta temporada o recorde histórico de 18 provas. A pergunta mais freqüente dentre os profissionais da Fórmula 1 domingo em Montreal, depois da sétima vitória de Michael Schumacher, em oito corridas disputadas, era: quando o alemão vai concluir a conquista do título, o sétimo da sua brilhante carreira. A resposta é animadora para os fãs da Ferrari. Tendo em conta a média de pontos de cada piloto até agora, Schumacher irá comemorar o título em pleno GP da Itália, no templo de Monza. Tudo pode acontecer. Até, de repente, os novos modelos da Williams e McLaren, previstos para estrear nas próximas etapas, reduzirem a diferença de desempenho para a Ferrari e, algumas provas, dificultar um pouco novas vitórias de Schumacher. Ou mesmo Rubens Barrichello em um ou outro GP posicionar-se à frente do companheiro. As hipóteses são muitas. Hoje Schumacher tem 70 pontos, Rubinho 54 e Jenson Button, da BAR, terceiro, 44. Usando como critério os 8,75 pontos de média de Schumacher este ano, já que somou 70 pontos em 8 corridas, os 6,75 de Barrichello e até os 5,50 de Button, é possível se projetar a seqüência do campeonato. E, por esse método, que não deixa de ter a sua representatividade, Schumacher acaba com a festa, ou melhor, a inicia, na terra da Ferrari. Calculadora - Em 8 etapas Schumacher abriu 16 pontos de vantagem para Rubinho e 26 para Button, ou seja, 2 pontos, em média, a cada etapa para o brasileiro e 3,25 para o inglês. Se a diferença de Schumacher para Rubinho e de Schumacher para Button crescer nessas médias nas seis corridas seguintes, a Fórmula 1 se apresenta para o GP da Itália, 15º do ano, dia 12 de setembro, assim: Schumacher, líder, com 122,50 pontos, Rubinho em segundo, com 94,50, e Button, já fora da luta pelo título, com 77. A diferença entre Schumacher e Rubinho seria de 28 pontos e nas três etapas que restariam, China, Japão e Brasil, estariam em jogo 30 pontos, 10 por vitória. Bastaria para Schumacher, em Monza, manter a média de ampliação da diferença para Rubinho, 2 pontos, para comemorar a conquista. Mas levando-se em consideração que Schumacher é mais regular que Rubinho e Button, parece ser mais provável que ele mantenha a sua média de pontos e seus dois adversários não, o que permitiria a conclusão do campeonato antes. O GP da Bélgica, dia 15 de agosto, o anterior ao da Itália, é o mais esperado na Fórmula 1 para Schumacher e a Ferrari celebrarem o título, exatamente na pista em que o alemão, hoje com 35 anos, estreou na Fórmula 1 no dia 25 de agosto de 1991. Para entrar para a história.