Toda vermelha, Ferrari apresenta o seu carro para 2007 A Ferrari apresentou neste domingo, em Modena(Itália), a F2007, o carro da equipe que será pilotado por Felipe Massa e Kimi Raikkonen durante a temporada deste ano da Fórmula 1. O modelo é o 53.° produzido pelo time e o nome retoma a linhagem inaugurada em 2000, com a F2000 - a exceção foi no ano passado, quando o chassi recebeu a denominação de 248F1. O carro irá para a pista de Fiorano nesta segunda-feira, com o piloto brasileiro. Além da retomada do nome, a escuderia resolveu abolir o branco dos aerofólios e resgatou a pintura totalmente vermelha, o que não acontecia desde o final da década de 60. O tom da cor também mudou e voltou a ser o Vermelho Ferrari, "extinto" em 1998. Na parte técnica, a F2007 apresentou algumas mudanças importantes, como a elevação do nariz do carro com relação ao solo e alteração no desenho da suspensão dianteira. Tudo para melhorar o fluxo de ar sob o chassi. Com relação ao modelo do ano passado, o carro também sofreu mudanças na parte traseira, que ficou mais estreita graças à mudanças na caixa de câmbio. Nas duas seções laterais, a saída dos radiadores foi colocada na parte de cima da estrutura, ao lado da entrada de ar para o motor V8. Novo patrocinador A Ferrari aproveitou o lançamento da F2007 para anunciar um novo patrocinador. Trata-se da Abu Dhabi Mubadala Development Company - empresa de investimentos dos Emirados Árabes, que já detém 5% das Ações da equipe italiana. O acordo vale por três temporadas e o logotipo da empresa irá aparecer tanto no carro quanto no macacão dos pilotos.