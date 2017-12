Todos apostam na vitória de Ralf Ralf Schumacher é o favorito para vencer o GP da França, domingo, em Magny-Cours, segundo afirmou seu irmão e líder do Mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, da Ferrari. Os apostadores também o vêem com boas chances. Pela primeira vez na história das apostas, Ralf está pagando menos que David Coulthard, da McLaren, vice-líder do campeonato, segundo a casa Ladbrokes, de Londres: 4 vezes o valor de cada aposta diante de 5 do escocês. O que mais impressionou a todos da Fórmula 1, na última etapa, em Nurburgring, foi o fato de a Williams de Ralf ter lutado pela vitória onde o chassi também conta muito para o desempenho do conjunto. O trio Williams-BMW-Michelin havia vencido nos circuitos de Ímola e Montreal, formado basicamente por retas interrompidas por curvas lentas, condição em que o motor é o componente mais importante. A BMW tem hoje o melhor motor da F-1. "A Williams vai disputar conosco o primeiro lugar daqui para a frente", avisou Michael Schumacher. "No caso de Magny-Cours, teremos uma dificuldade a mais, que são os pneus Michelin, muito bem adaptados àquela pista", previu o alemão da Ferrari. A cobrança de Michael Schumacher, da direção da Ferrari, de David Coulthard, da McLaren, apressou os planos de desenvolvimento da Bridgestone. "Teremos um pneu completamente novo para domingo", revelou o gerente técnico da empresa japonesa, Hisao Suganuma. "Nos testes que realizamos lá ficou evidente que o elevado desgaste dos pneus traseiros pode ser a chave da corrida", declarou. As temperaturas na França têm sido elevadíssimas. E a previsão para a região da Borgonhe, onde está localizado o autódromo, a cerca de 300 quilômetros ao sul de Paris, deverá experimentar calor intenso nos próximos dias. Essas temperaturas altas favorecem, em princípio, as equipes que competem com os pneus franceses: Williams, Jaguar, Benetton, Prost e Minardi. Ralf Schumacher riu à toa, domingo passado, em Nurburgring, quando pela primeira vez no fim de semana a temperatura passou dos 15 graus. "O calor nos ajuda, é inquestionável", disse o piloto da Williams. Não bastasse a nítida evolução do chassi FW23, do motor BMW V-10 e dos pneus Michelin, além da maturidade demonstrada por Ralf, a Williams tem a seu favor, no fim de semana, o retrospecto da prova. Desde que a corrida da França passou a ser disputada em Magny-Cours, em 1991, o time de Frank Williams foi o que mais venceu: quatro vezes (91, 92, 93 e 96). A Ferrari vem a seguir, com duas vitórias, ambas com Schumacher, em 97 e 98. Ano passado, a McLaren quebrou, com David Coulthard, o tabu de nunca ter chegado em primeiro lugar nessa pista. Parte da imprensa alemã deu destaque nesta terça-feira ao fato de Michael e Ralf não terem se falado depois do GP da Europa, domingo passado. O piloto da Ferrari fechou o caminho do irmão mais novo, depois da largada, obrigando-o a tirar o pé do acelerador para evitar um acidente. O piloto da Williams disse que era melhor não comentar, naquele momento, depois da prova, o "estilo de pilotar de seu irmão." Na quinta-feira, os dois já estarão em Magny-Cours e a relação entre ambos ficará mais clara. Tensa, como em seguida à corrida de Nurburgring, ou distendida, como será a orientação do empresário de ambos, Willi Weber. A questão é que, com muita probabilidade, os dois melhores pilotos da F-1 hoje, os irmãos Schumacher, irão se encontrar várias outras vezes lutando pela vitória, como no Canadá e em Nurburgring. Weber e os dirigentes da Ferrari e Williams já compreenderam a necessidade de impor algumas regras aos dois. "Lutamos por equipes distintas. Não faz diferença se ele é meu irmão ou não", disse Michael. Seu comportamento agressivo com Ralf sugere que esteja mesmo falando a verdade. O piloto da Ferrari sabe que, como a McLaren ficou para trás, ao menos nas duas últimas etapas do Mundial, seu adversário para ser bicampeão pela Ferrari pode vir a ser Ralf, apesar da diferença de pontos entre ambos no Mundial: 68 a 25. Coulthard está em segundo, com 44. Mas, há gente que pense o contrário. Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, afirmou nesta terça-feira não acreditar que, este ano, a Williams ainda lutará pelo título. ?Tenho, no entanto, certeza de que em 2002 serão muito difíceis de serem vencidos."