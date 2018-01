Todos contra a FIA e a Ferrari A Ferrari traiu as demais equipes de Fórmula 1. A Grand Prix World Championship (GPWC), que parecia acabada com a saída da Ferrari, ganhou as importantes adesões da Honda e Toyota, novas sócias, e o apoio dos quatro times independentes, Sauber, Red Bull, Jordan e Minardi. Resultado: nunca esteve tão forte. Afinal, o que está acontecendo na F-1? Simples: de um lado estão Ferrari, Bernie Ecclestone, presidente da Formula One Management (FOM), e Max Mosley, presidente da FIA. Do outro, como adversários, a GPWC, associação formada pela Honda-BAR, Renault, BMW-Williams, Mercedes-McLaren e Toyota, e os não associados a montadoras, Sauber, Red Bull, Jordan e Minardi. Por que a disputa? As nove escuderias exigem de Ecclestone maior participação no arrecadado com a venda dos direitos de TV, cessão de imagens e do nome Fórmula 1, estimado em US$ 700 milhões por ano. A Ferrari fazia parte da GPWC e a Fiat, proprietária da Ferrari, até indicou o primeiro presidente da empresa. Ocorre que dia 20, surpreendentemente, a Ferrari anunciou um acordo com Ecclestone, estendendo, assim, o Acordo da Concórdia do fim de 2007 para 2012. Em outras palavras, garantiu de Ecclestone uma soma em dinheiro, pelos cinco anos a mais de contrato, bem maior da que lhe cabe hoje, calculada em apenas US$ 50 milhões por temporada, mesmo como campeã. Ecclestone convidou as demais equipes para negociar, chegou a falar em cifras, mas os times da GPWC e os independentes decidiram aguardar. Querem mais. Não é tudo: a GPWC garante que seu plano de promover um campeonato próprio e deixar a Fórmula 1 continua de pé. Ecclestone e a FIA podem ficar com a Ferrari. Sem as demais equipes, não são nada. Quando tudo indicava que a GPWC deixaria de existir com a saída da Fiat, a chegada da Honda, Toyota e o apoio explícito de Sauber, Red Bull, Jordan e Minardi reverteram a situação. A Ferrari passa a ser, agora, parte interessada direta num acordo entre GPWC, independentes e Ecclestone. Eles têm condições, sim, de levar adiante a ameaça de uma disputa particular. A Ferrari, não, está sozinha. Não há quem acredite que a cisão chegará a esse ponto, não interessa a ninguém. Mas também não é um blefe da GPWC. A vantagem na negociação, neste instante, é da GPWC e seus quatro aliados. Ecclestone terá de ceder, compor com essas escuderias, e até a Ferrari deverá rever sua postura radical quanto a não concordar com restringir os testes particulares, por exemplo, limitados pelas nove equipes em 30 dias, entre o começo e o fim do campeonato. Sexta-feira a Ferrari se reuniu sozinha com Max Mosley, em Londres. A convocação da FIA era para todos discutirem os regulamentos dos próximos Mundiais. Os nove demais times, em protesto, não compareceram. A iniciativa incluía certa revolta com a FIA, acusada também de favorecer a Ferrari. Parece provável que o pacto entre as nove equipes não passou pela cabeça de Ecclestone e a direção da Ferrari. O movimento é sério e tem força. Pode mudar a Fórmula 1. Para melhor.