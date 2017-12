Todos contra Nelsinho Piquet na F-3 Líder disparado da Fórmula 3 sul-americana, Nelson Ângelo Piquet, da Piquet Sports, pode conquistar o título por antecipação neste fim de semana, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Wagner Ebrahim, da Petrobrás/Avallone, está 87 pontos atrás e pouco pode fazer, principalmente após ter alcançado apenas o sexto tempo no qualifying ? Piquet foi o mais rápido. Mas o vice-líder garante que todos os pilotos, mesmo os que não têm chance no campeonato, farão o possível para evitar o sucesso do filho de Nelson Piquet. Leia mais no Jornal da Tarde