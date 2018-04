Todt defende performance de Schumacher Depois de ter conquistado, por antecipação, o seu 7º título mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher parece ter relaxado. Tanto que, não conseguiu vitória nas últimas três etapas do campeonato - Bélgica, Itália e China. Mas diante das críticas, Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari, já tratou de defender seu piloto. "Quem diz isso não entende nada de automobilismo", afirmou o dirigente. "Em Spa-Francorchamps (Bélgica) ele perdeu porque nossos adversários foram melhores", explicou Todt. Na ocasião, os pneus Michelin, da McLaren, Williams, BAR e Renault, adaptaram-se melhor ao circuito que os da Bridgestone, usados pela Ferrari. "Em Monza (Itália), depois de ter rodado com pneus de pista seca no asfalto com água, logo na largada, Michael caiu para as últimas colocações, mas mesmo assim recebeu a bandeirada em segundo, colado na traseira de Rubens Barrichello", lembrou Todt. Quanto à 12ª colocação na China, Todt argumentou que largando lá de trás (o piloto alemão saiu dos boxes por errar na classificação e substituir o motor), tudo se torna "imprevisível?. Durante a prova, o alemão rodou, bateu e teve pneu furado. Como disse o próprio Schumacher: "Aconteceu de tudo comigo.?