Todt: 'Foi a última e desesperada tentativa da McLaren'

O francês Jean Todt, administrador delegado da Ferrari, declarou, após a decisão do tribunal de apelação da FIA, nesta sexta-feira, de rejeitar o recurso apresentado pela McLaren, que esta "foi a última e desesperada tentativa de alterar o resultado obtido nas pistas". "O tribunal de apelação confirmou o resultado do Grande Prêmio do Brasil, e a conseqüente conquista do título mundial de pilotos por Kimi Raikkonen", assinala a equipe em comunicado. "A decisão do tribunal põe um ponto final em uma temporada muito intensa, tanto dentro como fora das pistas. Esta foi a última e desesperada tentativa de alterar o resultado obtido nas pistas", disse Todt. "Agora toda nossa energia estará concentrada na preparação para a próxima temporada", acrescenta o francês.