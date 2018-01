Tomas Enge é campeão da F-3000 Com a terceira colocação obtida neste sábado no GP da Itália, 12ª e última etapa do Campeonato Intercontinental de Fórmula 3000, o checo Tomas Enge, da equipe Arden, conquistou o título de campeão. Mas pode perdê-lo. O seu exame antidoping realizado a partir de material recolhido depois do GP da Hungria, 10º do ano, deu positivo. Seu empresário confirmou, em Monza, que ele ingeriu maconha, mas "sem desejar." Mesmo abandonando a corrida neste sábado, o francês Sebastien Bourdais, da SuperNova, deve ficar com o título, já que o outro candidato, o italiano Giorgio Pantano, da Coloni, não foi além da quarta colocação. O GP da Itália foi vencido pelo companheiro de Enge, o sueco Bjorn Wirdheim, e o talentoso brasileiro Antonio Pizzonia, da Petrobras Júnior, terminou em segundo. Enge mal conseguia falar neste sábado depois do pódio, tal o contraste de emoções que vivia. Ganhou o campeonato mas não sabe se será o campeão. "Nunca senti isso. Acho que não vou a festa alguma, mas dormir." Enge comentou a possível perda do título: "Penso que demonstrei minha velocidade, o que acontecer a partir de agora não está nas minhas mãos." Nova mostra de urina do piloto, do mesmo lote, será analisada em um laboratório distinto do anterior. Se der positivo também, não haverá como recorrer. Enge foi convocado para explicar-se dia 1º em Paris, na reunião do Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Ele pode, além de perder o título, ser suspenso. Sem levar em conta o que pode ocorrer até dia 1º, Enge somou 58 pontos no campeonato, decorrentes de 4 vitórias, uma segunda colocação, dois terceiros, um quarto e um sexto. Bourdais, 55, e Pantano, 51. O brasileiro mais bem colocado na Fórmula 3000 foi Pizzonia, em quinto, com 24 pontos. Neste sábado o Jungle Boy falou da temporada: "Frustrante. Nossa equipe começou muito mal e depois de muita pressão nossa e dos patrocinadores, evoluiu, mas ainda não atingimos o nível dos melhores." Por enquanto, Pizzonia continuará como piloto de testes da Williams em 2003. Na 22ª volta da corrida deste sábado um pavoroso acidente envolveu o brasileiro Ricardo Mauricio, da Red Bull Júnior. No fim da reta dos boxes ele tentou passar o australiano Rob Nguyen, da Astromega, para obter o sexto lugar. Os dois se tocaram e a Lola de Mauricio decolou, fazendo duas voltas completas no ar antes de cair. O piloto não sofreu nada. Mario Haberfeld, Astromega, ficou em sexto, Ricardo Sperafico, Petrobras Júnior, em oitavo, e Rodrigo Sperafico, Durango, em 11º.