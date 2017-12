Tomas Enge larga na pole na F-3000 O piloto checo Tomas Enge (Nordic) fez o melhor tempo nesta sexta-feira durante os treinos oficiais para o GP da França de Fórmula 3000 e vai largar na pole position, no domingo, na sétima etapa da temporada. Vencedor da última prova, no circuito de Nurburgring, ele registrou o tempo de 1m27s436 seguido do australiano Mark Webber (Super Nova), com 1m28s009. Em terceiro lugar larga o austríaco Patrick Friesacher (Red Bull Jr), com a marca de 1m28s215. O brasileiro melhor colocado foi Mario Haberfeld (Super Nova), com o tempo de 1m28s414 e larga na quinta posição. Antônio Pizzonia (Petrobras Jr), Ricardo Maurício (Red Bull Jr) e Ricardo Sperafico (Petrobras Jr) saem na nona, 12ª e 13ª posições, respectivamente. Ricardo Sperafico (Coloni) sai na 18ª posição e Jaime Melo Jr (Durango) em 19º. Confira o grid de largada: 1º) Tomas Enge 2º) Mark Webber 3º) Patrick Friesacher 4º) Justin Wilson 5º) Mario Haberfeld 6º) David Saelens 7º) Sébastien Bourdais 8º) Darren Manning 9º) Antônio Pizzonia 10º) Jonathan Cochet 11º) Giorgio Pantano 12º) Ricardo Maurício 13º) Ricardo Sperafico 14º) Bas Leinders 15º) Fabrizio Gollin 16º) Andrea Piccini 17º) Dino Morelli 18º) Rodrigo Sperafico 19º) Jaime Melo Jr 20º) Gabriele Lancieri