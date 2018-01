Tomas Enge vai depor na FIA dia 1º O exame antidoping realizado no piloto checo Tomas Enge no GP da Hungria de F-3000 deu positivo, informou nesta quinta-feira a Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A entidade não divulgou qual a substância encontrada no exame do piloto. Enge é o vice-líder do campeonato, com 54 pontos, um a mais que o francês Sebastien Bourdais, e neste sábado luta pelo título da categoria na última etapa da temporada, em Monza. O piloto já foi chamado para depor no Conselho Mundial da FIA, dia 1º de outubro, em Paris, e até lá o resultado da Fórmula 3000 estará sub judice. Enge, de 26 anos, largou na pole e venceu a corrida na Hungria, em 17 de agosto. Ele tem prazo de oito dias para solicitar a contraprova do exame. Christian Horner, chefe de equipe da Arden International, onde corre o checo, defendeu o piloto. ?Ele me assegurou que não havia tomado nenhuma substância ilegal e está totalmente chocado com a notícia.? Horner, porém, se recusou a comentar os rumores de que Enge consumiu maconha. No ano passado, Tomas Enge disputou três corridas na Fórmula 1, pela equipe Prost. Grid ? O treino oficial para a última etapa da F-3000 será realizado neste sábado. Na corrida, além da briga pelo título ? Bourdais, da equipe SuperNova, Enge e o italiano Giorgio Pantano, da Coloni, que soma 48 pontos, têm chances ?, haverá um confronto entre brasileiros. Após uma fraca temporada, Rodrigo Sperafico (20 pontos), Mário Haberfeld, Ricardo Sperafico e Antonio Pizzonia (todos com 18), disputam quem será o melhor piloto do País na competição.