Tommy Hill faz a pole e Barros larga em sexto na Superbike Tommy Hill, da Yamaha, marcou neste sábado a pole position para a etapa de Silverstone (Inglaterra) do Mundial de Superbike. Troy Bayliss, da Ducati, líder do campeonato com 175 pontos, ficou na segunda posição. Chris Walker, da Kawasaki, ficou com a terceira colocação. O brasileiro Alexandre Barros, da Honda, quarto colocado no mundial com 95 pontos, vai largar na sexta posição. Vice-líder da classificação, Troy Corser, da Suzuki, sai da décima posição. A primeira prova está marcada para às 9 horas (de Brasília) deste domingo. A segunda bateria será às 12h30. As duas corridas terão transmissão ao vivo pelo Sportv. Confira os dez primeiros: 1.º Tommy Hill (ING/Yamaha), 1min38s001 2.º Troy Bayliss (AUS/Ducati), 1min38s254 3.º Chris Walker (ING/Kawasaki), 1min38s265 4.º Noriuki Haga (JAP/Yamaha), 1min38s546 5.º Michel Fabrizio (ITA/Honda), 1min38s899 6.º Alexandre Barros (BRA/Honda), 1min39s082 7.º Rubén Xaus (ESP/Ducati), 1min38s388 8.º Karl Muggeridge (AUS/Honda), 1min40s023 9.º Regis Laconi (FRA/Kawasaki), 1min40s042 10.º Troy Corser (AUS/Suzuki), 1min40s181