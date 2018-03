Tony Kanaan é o pole das 500 Milhas O brasileiro Tony Kanaan, com Dallara/Honda (Andretti Green), é o pole position das 500 Milhas de Indianápolis, depois de cravar, neste domingo, a marca de 366,153 km/h, durante a tomada oficial. A corrida será disputada no próximo dia 29 de maio. O treino deste domingo definiu as 22 primeiras posições do grid de largada. As 11 restantes serão conhecidas no próximo domingo. Hélio Castro Neves, Dallara/Toyota (Penske), ficou com o 5º tempo; Vitor Meira, G-Force/Honda (Rahal), com o 7º; e Bruno Junqueira, Dallara/Honda (Newman Haas) com o 12º. Danica Patrick, única mulher na disputa, com G-Force/Honda (Rahal), sai em 4º quarto lugar.