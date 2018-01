Tony Kanaan fará testes na BAR-Honda O piloto brasileiro Tony Kanaan, campeão da Indy Racing League (IRL) em 2004, fará na próxima semana os seus primeiros testes com um carro de Fórmula 1. No dia 29, em Jerez de la Frontera (Espanha), ele entrará na pista com uma BAR-Honda. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela escuderia inglesa, que tem 45% de suas ações com a fabricante japonesa de motores. Como a equipe de Kanaan na IRL - a Andretti Green - é equipada pela Honda, surgiu a oportunidade para o brasileiro andar num carro de Fórmula 1. ?Eu fico honrado em ter essa oportunidade. Minha relação com a Honda é muito boa e ter essa chance significa muito para mim?, disse Kanaan, que tem uma relação de amizade estreita com o brasileiro Gil de Ferran, que já foi campeão da IRL e atualmente é diretor da BAR-Honda.