Tony Kanaan faz teste na Stock Car O campeão da Stock Car será conhecido no domingo, na etapa de São Paulo ? Cacá Bueno e Giuliano Losacco disputam o título ?, mas a categoria continuará andando em Interlagos. Na segunda e na terça-feira serão realizados treinos coletivos, já visando a temporada de 2006. E haverá uma surpresa na pista: a presença de Tony Kanaan, atual vice-campeão da Indy Racing League (IRL). Ele vai pilotar um carro da equipe Medley/A. Mattheis. Tony vai andar pelo menos um dia. ?Acompanho a categoria desde moleque, quando estava no kart. Sentava na mureta do kartódromo e assistia às corridas. E sempre tive vontade de andar num carro desses, mas a oportunidade não havia aparecido??, disse o piloto. Ele admitiu que pensa em competir na Stock Car, mas isso não poderá acontecer antes de 2008, quando termina seu contrato com a Andretti-Green na IRL. Já o argentino Esteban Tuero, ex-piloto da Minardi na Fórmula 1, também testa semana que vem na Stock e pode até correr pela A.Mattheis em 2006, pois a Medley tem interesse no mercado argentino.