Tony Kanaan fica com o vice da IRL O brasileiro Tony Kanaan chegou em segundo lugar nas 400 Milhas da Califórnia, neste domingo, nos Estados Unidos, e ficou com o vice-campeonato da IRL. O vencedor da prova foi o escocês Dario Franchitti. O também brasileiro Vitor Meira completou o pódio. Com este resultado, Kanaan ficou com 548 pontos na classificação geral contra 512 de Sam Hornish Jr., terceiro colocado. O título da temporada 2005 foi para o inglês Dan Wheldon, que somou 628 pontos, e garantiu a taça no GP de Watkins Glen. Hélio Castro Neves terminou o campeoanto em sexto enquanto Meira foi o sétimo.