Tony Kanaan fica na frente em Miami O brasileiro Tony Kanaan, da MoNunn, surpreendeu os favoritos nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos para o GP das Américas, 16ª etapa da temporada da Cart. Ele cravou o melhor tempo (1min01s264, média de 131,166 km/h) no circuito montado nas ruas de Miami, fazendo a pole provisória e garantindo um lugar na primeira fila do grid. Dos candidatos ao título da temporada, o melhor na sexta foi Cristiano da Matta, da Newman-Haas, com 1min02s398, tempo que lhe deu o sexto lugar. O primeiro dia de treinos em Miami apresentou várias surpresas. Além do melhor tempo de Tony, verificou-se a segunda posição do neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi (1min01s144) e a terceira do japonês Tora Takagi, da Walker (1min02s039). ?É difícil explicar a sensação de ter conquistado a pole provisória em minha ?casa?? comentou Kanaan, que mora em Miami, assim como os outros três brasileiros da categoria. ?O carro estava maravilhoso desde o treino da manhã. Espero melhorar ainda mais no sábado.? Cristiano, que tem 191 pontos e pode sair da prova campeão da temporada (desde que faça 10 pontos a mais que Bruno Junqueira e 3 acima de Dario Franchitti), espera ser empurrado pelos torcedores brasileiros na corrida de domingo. ?Aqui em Miami tem muito brasileiro e eles deverão vir em grande número ao GP. Tenho certeza de que o apoio deles será fundamental.? Quanto ao resultado do treino, não mostrou preocupação. ?Sempre acontecem surpresas quando disputamos corridas em circuitos estreantes.? Dario Franchitti, da Green, ficou em sétimo na sexta (1min02s369). Bruno Junqueira fez apenas o décimo tempo (1min02s607). O brasileiro tem 133 pontos e sabe que um bom resultado na corrida será fundamental para continuar sonhando com o título. ?Ainda não estou fora da briga, mas para manter minhas chances, é necessário chegar ao pódio.? O outro brasileiro na Cart, Christian Fittipaldi, companheiro de Cristiano na Newman-Haas, colocou-se em oitavo lugar na sessão de sexta (1min02s523). Neste sábado, a partir das 14h15, acontece o treino que definirá o grid. A prova, no domingo, começa às 14 horas, de Brasília.