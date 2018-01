Tony Kanaan larga na pole em Chicago O brasileiro Tony Kanaan vai largar na pole position do GP de Chicago, 11ª etapa da temporada de F-Indy, neste domingo, no oval de 1,029 milha do Chicago Motor Speedway. No treino oficial da tarde deste sábado, o piloto do Mo Nunn garantiu a primeira posição do grid com o tempo de 23s145, média de 257,523 km/h. Hélio Castro Neves, da Penske, fez 23s148 (257,489 km/h de média) e completa a primeira fila do Brasil. A segunda fila será formada pelo mexicano Adrian Fernandez, da Fernandez Racing, e pelo norte-americano Memo Gidley, da Chip Ganassi. O sueco Kenny Brack, líder do campeonato com 84 pontos, larga em oitavo. Os outros brasileiros no grid: Roberto Moreno, da Patrick, em 7º lugar (23s327); Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, em 11º (23s409); Gil de Ferran, da Penske, em 12º (23s458); Maurício Gugelmin, da PacWest, em 13º (23s459); Cristiano da Matta, da Newman-Haas, em 20º (23s592); e Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, em 24º (23s957). A corrida, que previsão de 225 voltas, tem largada prevista para as 17 horas (horário de Brasília) deste domingo.