Tony Kanaan larga na pole na etapa da F-Indy no Kansas O brasileiro Tony Kanaan vai largar na pole position do GP de Kansas, que acontece neste domingo. A prova é a quarta etapa da temporada da Fórmula Indy. A corrida começa às 17h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela BandSports. Sam Hornish Jr vai largar em segundo. Curiosamente, os dois venceram a prova do Kansas nas duas temporadas anteriores: o brasileiro em 2005 e o piloto dos Estados Unidos em 2006. Os outros brasileiros da IRL também conseguiram boas posições no grid. Hélio Castroneves fez 25s5920 e vai largar em terceiro lugar, enquanto Vitor Meira está na oitava posição (25s8315). Embalado pela vitória no GP do Japão, no dia 21 de abril, Tony Kanaan irá assumir a liderança do campeonato se vencer a prova deste domingo. Atualmente, ele está em segundo lugar na classificação geral, com 115 pontos, três a menos do que o inglês Dan Wheldon. Vencedor da etapa de St. Petersburg, Helinho também está na briga pela liderança, ocupando o quarto lugar na classificação geral, com 101 pontos, atrás também do neozelandês Scott Dixon, que já somou 112. Já Vitor Meira vai mal no campeonato: é o 11º colocado, com 59 pontos. Impressiona a organização da IRL programar a corrida no Kansas apenas uma semana depois da disputada no Japão, em que a diferença de fuso horário entre um local e outro é enorme. Competir em condições extremas de solicitação, como ocorre nesse esporte, sem estar completamente adaptado ao fuso é aumentar a possibilidade de risco de acidentes. Entre as conseqüências desse desgaste estão a redução na velocidade de reflexo e no discernimento das situações experimentadas. A quase 400 km/h, é uma situação desconfortável. Tony Kanaan admitiu o problema. "Para mim foi mais complicado porque voei de Tóquio para a Califórnia, em razão de um compromisso com um patrocinador. Só cheguei a Miami (sua residência) na madrugada de segunda para terça-feira e já na quinta-feira embarquei para Kansas", contou o piloto brasileiro, que já foi campeão da IRL em 2004. Estreando na Fórmula Indy nesta corrida, a venezuelana Milka Duno vai largar em 21.º e último. Ela é a terceira mulher no grid da categoria, além de Danica Patrick (10.º) e Sarah Fischer (17.º). Os 10 primeiros do grid de largada: 1.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green) - 25s5476 2.º - Sam Hornish Jr. (EUA/Penske) - 25s5710 3.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske) - 25s5920 4.º - Dan Wheldon (ING/Dixon) - 25s5926 5.º - Scott Dixon (NZL/Dixon) - 25s5949 6.º - Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green) - 25s6811 7.º - Tomas Scheckter (AFS/Vision) - 25s8073 8.º - Vitor Meira (BRA/Panther) - 25s8315 9.º - Marco Andretti (EUA/Andretti-Green) - 25s8347 10.º - Danica Patrick (EUA/Andretti-Green) - 25s8362