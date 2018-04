Tony Kanaan perto de fazer história Os números conspiram a favor de Tony Kanaan na Indy Racing League (IRL). No domingo, em Fontana, às 16h de Brasília, o piloto da Andretti/Green poderá se tornar o primeiro brasileiro a ganhar um título da categoria. Líder do campeonato, Kanaan reconhece que está perto da conquista. Seu único adversário, agora, é o inglês Dan Wheldon, também da Andretti/Green. "Acho que mereci chegar a esta situação", diz o piloto brasileiro. A equipe dominou com folga o campeonato. O motor Honda foi superior aos concorrentes e o conjunto Dallara/Honda mostrou-se o mais eficiente. Dessa forma, das 14 corridas até agora, a Andretti/Green ganhou oito (foram três vitórias de Kanaan, três de Wheldon e duas com Dario Franchitti). Kanaan estabeleceu o recorde da categoria, chegando 13 vezes consecutivas entre os Top 5. Wheldon conseguiu dez provas entre os 5 primeiros colocados. Em poles, Kanaan e Wheldon estão empatados com duas cada um. No campeonato, Kanaan tem 538 pontos contra 463 de Dan Wheldon. Depois aparece Buddy Rice, com 443. Serão 106 pontos em jogo nas duas últimas etapas: Fontana no próximo domingo e Texas (no próximo dia 17). Mas, como a simples participação na prova já garante 12 pontos para cada piloto, só os dois primeiros têm possibilidades aritméticas.