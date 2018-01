Tony Kanaan troca Cart pela IRL Mais um piloto brasileiro troca a Cart pela Indy Racing League. Tony Kanaan segue o caminho de Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, que fizeram a mudança no final da última temporada, e vai disputar o campeonato da IRL em 2003. Ele anunciou acordo nesta terça-feira com a equipe Andretti Green Racing, outra estreante na categoria, e terá como companheiros o norte-americano Michael Andretti e o escocês Dario Franchitti, mais dois que optaram pela mudança. Aos 27 anos, Tony Kanaan deixa a Cart depois de cinco temporadas. Seu único contato com um carro da IRL aconteceu este ano, na disputa das 500 Milhas de Indianápolis, prova que ele abandonou após liderar 23 voltas. ?Com certeza é um passo diferente na minha carreira. Vai ser um ano difícil, um ano de adaptação?, prevê o piloto brasileiro, feliz com sua nova equipe, que terá os motores Honda, outra novidade da IRL. ?Andretti Green Racing, Honda, Michael Andretti e Dario Franchitti...é uma honra fazer parte desse grupo.? A temporada 2003 da IRL está prevista para começar no dia 2 de março, com o GP de Homestead, em Miami. Serão 16 etapas, todas em circuitos ovais, e a novidade é a disputa de uma prova no Japão. A disputa termina no dia 12 de outubro, com o GP do Texas. O atual bicampeão da categoria é o norte-americano Sam Hornish Jr. Além Helinho e Gil, Felipe Giaffone, Vítor Meira, Airton Daré e Raul Boesel foram os outros brasileiros que participaram do campeonato deste ano.