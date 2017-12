Tony Kanaan vence etapa da IRL Deu tudo certo para o brasileiro Tony Kannan hoje. Após largar em terceiro, ele venceu a etapa de Sonoma, estréia da IRL em autódromo misto, e ainda viu os principais adversários na briga pelo título de 2005 - Dan Wheldon, líder do mundial de pilotos, e Sam Hornish Jr. - abandonarem com problemas mecânicos. Assim, chegou aos 438 pontos e saltou de terceiro para segundo no campeonato, reduzindo a vantagem de Wheldon para 79 pontos, a três provas do fim da temporada. Na Champ Car, o espanhol Oriol Servia, substituto do brasileiro Bruno Junqueira na Newman-Haas, venceu o GP de Montreal. O francês Sebastien Bourdais, líder do campeonato, chegou em quarto e agora tem 249 pontos contra 196 do canadense Paul Tracy, a quatro provas do final da temporada.