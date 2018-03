Tony Kanaan vence na IRL de ponta a ponta Tony Kanaan, com Dallara/Honda da equipe Andretti Green, venceu neste domingo de ponta a ponta a corrida de Phoenix, segunda etapa do campeonato da Indy Racing League. Kanaan superou Dan Wheldon, o pole position, no começo da primeira volta e manteve a liderança até o final. E agora é o líder do campeonato com 77 pontos. Foi a segunda vitória de Kanaan na IRL. A primeira foi no ano passado, também em Phoenix. A corrida teve três bandeiras amarelas. A primeira com o americano Sam Hornish Jr. que bateu no muro e perdeu muitas voltas no box, recuperando o aerofólio. E só terminou a corrida em 15º lugar, a cinco voltas do líder. A segunda amarela aconteceu com o piloto Ed Carpenter, da equipe Cheever, que também bateu no muro. A terceira e última foi um tríplice acidente. Robbi Buhl bateu forte no muro. Na volta seguinte, sem perceber a bandeira amarela, Dario Franchitti bateu forte na traseira do carro de Tomas Scheckter que já tinha reduzido a velocidade. E os carros de Scheckter e Franchitti acabaram, por sua vez, batendo no carro de Robbie Buhl. Scheckter tinha o terceiro lugar garantido e ficou revoltado com o acidente onde ninguém ficou ferido. Franchitti, da Andretti Green, entretanto, poderá ser punido pelos dirigentes da IRL já que não respeitou o limite de velocidade imposto pela bandeira amarela. Helinho Castro Neves, que largou na segunda fila, teve problemas de aerodinâmica e perdeu muitas posições no começo da corrida. Depois do primeiro pit stop, o piloto começou a recuperar posições e terminou a corrida em sexto lugar, mantendo a segunda posição no campeonato. No sábado, o piloto Tiago Medeiros, da equipe Sam Schmidt Motorsports, venceu de ponta a ponta as 100 Milhas de Phoenix, prova da categoria Infiniti Pro Series, de acesso à Indy Racing League. Com a vitória, Tiago assumiu a liderança do campeonato com 94 pontos. A próxima etapa, as 100 Milhas de Indianápolis, será disputada dia 22 de maio. A terceira prova da Indy Racing League está marcada para 17 de abril, no circuito de Motegi, Japão. É a única etapa fora dos Estados Unidos. Classificação do GP de Phoenix: 1º - Tony Kanaan, Dallara/Honda (Andretti Green) 2º - Scott Dixon, G-Force/Toyota (Chip Ganassi), a 0s53 3º - Dan Wheldon, Dallara/Honda (Andretti Green) 4º - Alex Barron, Dallara/Chevy (Cheever Racing) 5º - Darren Manning, G-Force/Toyota (Chip Ganassi) 6º - Hélio Castro Neves, Dallara/Toyota (Penske Team). Classificação do Campeonato 2004: 1º - Tony Kanaan (Brasil), 77 pontos 2º - Hélio Castro Neves (Brasil), 71 pontos 3º - Dan Wheldon (Grã-Bretanha), 70 pontos 4º - Sam Hornish Jr. (EUA), 65 pontos