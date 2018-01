Tony Kanaan volta a ser um estreante Aos 27 anos, em sua quinta temporada na Cart e com sete anos de experiência em pistas ovais, já que também correu na Indy Lights, o brasileiro Tony Kanaan é de novo um estreante. No domingo, ele disputa pela primeira vez as 500 Milhas de Indianápolis, prova que faz parte do campeonato da Indy Racing League, sonho - e objetivo - de nove entre 10 pilotos. Leia mais no Estadão