TOP 5 - Relembre as melhores corridas de Ayrton Senna na Fórmula 1

SÃO PAULO - A memória deixada pelos feitos do piloto Ayrton Senna em 161 GPs ao longo de sua carreira na Fórmula 1 continuará para sempre a encantar os fãs do mundo todo, sobretudo os brasileiros. Nem mesmo os 20 anos de sua morte, que serão completados na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, impedem novas gerações de entrar em contato com feitos marcantes de uma carreira vitoriosa. Para relembrar alguns dos principais momentos, o Estado escolheu as cinco melhores corridas da carreira do tricampeão. Há um resumo contando um pouco do que Senna fez naquela prova e imagens conquistadas na internet do tricampeão em ação.

GP DE MÔNACO DE 1984

O mundo passou a conhecer o talento de Ayrton Senna naquele dia. Sob chuva intensa, o estreante piloto da Toleman partiu do 13º lugar para roubar a cena. A largada atrasou 45 minutos tamanha a quantidade de água que caía no Principado. Mas o brasileiro ignorou o perigo e foi ultrapassando os adversários. Na nona volta já era o sexto. Seis voltas depois passou pelo austríaco Niki Lauda e logo grudou no líder, o francês Alain Prost, da McLaren, que na volta 29 começou a acenar para os fiscais pedindo a interrupção do GP alegando que a chuva estava deixando a corrida muito perigosa. Na volta 32 o ex-piloto belga Jack Ickx, diretor da prova, encerrou O GP sem consultar os demais fiscais. A medida foi controversa porque beneficiou um carro de motor Porsche, a mesma montadora pela qual Ickx competia fora da Fórmula 1. Além disso, antes de Prost parar o carro, já tinha sido ultrapassado por Senna. Mas o resultado levou em conta as posições da corrida antes de ser dada a bandeira vermelha. Por isso o francês ficou com a vitória e o brasileiro, com o segundo lugar.

GP DE PORTUGAL DE 1985

A Lotus foi o destino de Senna para a sua segunda temporada na Fórmula 1. Na segunda corrida da temporada, em Estoril, em Portugal, o brasileiro já surpreendeu ao marcar a primeira pole position da carreira. No domingo, dia da corrida, um temporal caiu sobre o autódromo e ficar na pista se transformou em um grande de desafio. Então com 25 anos, Senna mostrou a segurança de um veterano para segurar a Lotus preta e dourada no piso escorregadio. Com destreza, liderou do começo ao fim sem ser ameaçado e conquistou a primeira vitória na Fórmula 1 com a confortável vantagem de mais de um minuto para o segundo colocado, o italiano Michele Alboreto, da Ferrari.,

GP DO JAPÃO DE 1988

Ayrton Senna fazia sua primeira temporada na McLaren e para ser campeão mundial, tinha que vencer a prova em Suzuka. Pole-position, ele teve ao lado o companheiro de equipe e concorrente ao título, o francês Alain Prost. Porém, logo na largada Senna teve problemas no carro e caiu para o 16º lugar. Com isso, precisou começar uma reação. Antes mesmo de terminar a primeira volta era o 8º, na 11ª volta era o terceiro e na 20ª, estava logo atrás do francês. Por oito voltas ele aguardou a hora certa de atacar, fazer a ultrapassagem e tomar a liderança para manter a primeira posição até a bandeira quadriculada, quando se sagrou campeão mundial.

GP DO BRASIL DE 1991

Ayrton Senna já era um piloto consagrado na McLaren pelos dois títulos mundiais e inúmeras apresentações convincentes. Mas ainda faltava uma vitória pessoal nesse currículo: vencer um GP do Brasil. Naquele ano, em Interlagos, ele fez tudo certo: conseguiu a pole-position e se manteve na frente. Porém, a tarde adquiriu contornos dramáticos quando o carro do brasileiro começou a ter problemas no câmbio e ele ficou apenas com a sexta marcha. O desafio foi evitar com que o motor morresse. Isso ficou ainda mais difícil quando a chuva começou a cair. A contagem regressiva para a bandeirada foi lenta e enquanto isso, o segundo colocado, o italiano Riccardo Patrese, da Williams, aproximava-se cada vez mais. No fim, Senna cruzou em primeiro a apenas 3 segundos na frente e logo depois da linha de chegada parou o carro, extenuado pelo esforço em dirigir apenas com a sexta marcha. De tão cansado, mal conseguiu erguer o troféu da sonhada vitória que tanto perseguiu no GP do Brasil.

GP DA EUROPA DE 1993

Em uma temporada marcada pelo domínio dos recursos eletrônicos da Williams, Ayrton Senna demonstrou o talento nas condições mais adversas. Para a corrida, realizada em Donington Park, na Inglaterra, o piloto de McLaren largaria apenas na quarta posição. A localização intermediária deixa a prova difícil, já que com a forte chuva, pouco se enxerga no meio do pelotão. Após a saída, Senna ainda caiu para quinto lugar e logo depois iniciou uma reação surpreendente. Antes mesmo de terminar a primeira volta, ultrapassou quatro adversários e assumiu a liderança. A volta mágica entrou para a história e Senna venceu a prova com tranquilidade. Passeou e levou a bandeirada com mais de um minuto de vantagem para Damon Hill, da Williams, o segundo colocado.