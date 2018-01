Toques preocupam Christian na Nascar Christian Fittipaldi estréia neste domingo na Winston Cup, a divisão mais importante da Nascar. O piloto vai disputar às 16 horas (de Brasília) as 500 Milhas de Daytona, uma das três provas mais importantes ao lado de Indianápolis e Charlotte. Christian, pilotando um Chevrolet da equipe Andy Petree, ficou com a 35ª posição entre os 36 que largarão. As duas provas eliminatórias Gatorade 125, disputadas nesta sexta-feira e que estabeleceram o grid de largada, contaram com 50 carros. Na primeira, o vencedor foi Robby Gordon, seguido por Jeffe Green, que já estava pré-classificado para a Daytona 500 porque foi o mais rápido nas tomadas de tempo da segunda-feira - o primeiro e segundo colocados têm a classificação assegurada. Na segunda, o vencedor foi Dale Earnhardt Jr., que também já tinha a posição garantida no grid. Tony Stewart, com Chevrolet, campeão da Nascar de 2002, largará em décimo lugar. ?Não tenho grandes pretensões. Esta é uma prova longa e difícil e ainda não tenho muita malícia. Vou tentar ficar sempre no grupo da frente e evitar os toques", disse Christian nesta sexta-feira à tarde. Esta será a segunda corrida que o piloto brasileiro faz no ano. Na primeira, sábado passado, pela Arca Re/Max (divisão regional da Nascar), terminou em décimo lugar defendendo a Petty Racing. Mas garantiu a melhor classificação entre os pilotos que correram com Dodge. Se depender do carro, Christian poderá andar bem no domingo. Os quatro primeiros colocados do grid correm com Chevrolet: Jeff Green, Dale Earnhardt Jr., Robby Gordon e Michael Waltrip. Além da Chevrolet, a Nascar conta com as marcas Dodge, Pontiac e Ford. Daytona é, ao lado de Talladega, o circuito mais veloz da temporada. Por isso, os carros são obrigados a utilizar um redutor de velocidade, limitando a potência. Segundo Christian, um dos problemas para os pilotos de menos experiência é administrar o vácuo e escapar das constantes batidas, já que o número de carros torna o tráfego sempre intenso e difícil. Após a corrida deste domingo amanhã, na Winston Cup, Christian volta a defender a Petty Racing na Arca Re/Max, dia 8 de março, em Atlanta. ?Neste ano farei a maior parte das provas regionais, além de algumas na Winston, para me adaptar", diz o piloto, primeiro brasileiro a correr na Nascar, categoria quase exclusivamente norte-americana. A partir de 2004, ele poderá correr apenas na Winston. Kyle Petty, que corre ao lado de Christian na equipe de Richard Petty, só obteve a 32ª posição no grid de largada, correndo com Dodge. A equipe está evoluindo, mas ainda não encontrou o ponto ideal de acerto dos carros Dodge, segundo explicou o piloto norte-americano.