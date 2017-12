Torcida de Montoya é destaque em SP A preferência da torcida em Interlagos repetiu o GP do ano passado: muitos fãs da Ferrari e bom ?contingente? de simpatizantes do colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams. Cerca de 150 torcedores do piloto vieram a São Paulo. A invasão colombiana refletiu-se na quantidade de bandeiras do país. Pelo menos quatro dezenas delas podiam ser vista nas arquibancadas em frente aos boxes, inclusive 20 delas colocadas no alambrado, uma ao lado da outra. As bandeiras da Colômbia ganharam de goleada das da Finlândia, Brasil e Alemanha.