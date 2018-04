Toro Rosso anuncia permanência de Jaime Alguersuari

A Toro Rosso terá a mesma dupla de pilotos de 2009 na temporada 2010 da Fórmula 1. A equipe confirmou nesta sexta-feira a permanência do espanhol Jaime Alguersuari, que vai correr ao lado de Sebastian Buemi.

Alguersuari, que tem apenas 19 anos, se tornou o piloto mais novo a competir na Fórmula 1 na última temporada, quando substituiu o demitido Sebastien Bourdais a partir do GP da Hungria.

Ele terminou apenas três das oito provas que disputou, mas mesmo assim Franz Tost, chefe da equipe, aprovou o desempenho inicial do piloto espanhol. "Sem qualquer teste prévio, ele fez progresso constante ao longo de todo o segundo semestre", afirmou.

Alguersuari surgiu através do programa para jovens pilotos da Red Bull. Com a confirmação da Toro Rosso, a Espanha terá três pilotos na Fórmula 1 em 2010. Fernando Alonso, na Ferrari, e Pedro de la Rosa, na Sauber, serão os outros representantes do país.