Toseland garante vice-campeonato do Mundial de Superbikes O britânico James Toseland, da Honda, venceu neste domingo a primeira das duas provas do Mundial de Superbikes disputada no circuito de francês de Magny Cours e garantiu o vice-campeonato da categoria. Já o brasileiro Alexandre Barros, da Honda, terminou uma das duas provas em 7.º e a outra em 10.º, o que o levou à 6.ª posição da classificação geral. O campeão do Mundial de Superbikes foi o australiano Troy Bayliss, da Ducati, que venceu a segunda prova realizada neste domingo e referendou o título conquistado com antecipação. Veja a classificação do GP da França e geral do Mundial de Superbikes: Os dez primeiros da primeira prova: 1.º James Toseland (GBR) - Honda - 38min53s856 2.º Noriyuki Haga (JAP) - Yamaha - 38min53s971 3.º Troy Corser (AUS) - Suzuki - 38min54s268 4.º Troy Bayliss (AUS) - Ducati - 38min56s856 5.º Yukio Kagayama (JAP) - Suzuki - 39min01s008 6.º Chris Walker (GBR) - Kawasaki - 39min08s762 7.º Alexandre Barros (BRA) - Honda - 39min11s186 8.º Lorenzo Lanzi (ITA) - Ducati - 39min11s330 9.º Régis Laconi (FRA) - Kawasaki - 39min19s113 10.º Shinichi Nakatomi (JAP) - Yamaha - 39min19s739 Os dez primeiros da segunda prova: 1.º Troy Bayliss (AUS) - Ducati - 38min54s239 2.º Troy Corser (AUS) - Suzuki - 38min55s521 3.º James Toseland (GBR) - Honda - 38min57s627 4.º Noriyuki Haga (JAP) - Yamaha -39min02s763 5.º Andrew Pitt (AUS) - Yamaha - 39min06s075 6.º Karl Muggeridge (AUS) - Honda - 39min08s365 7.º Lorenzo Lanzi (ITA) - Ducati - 39min09s456 8.º Chris Walker (GBR) - Kawasaki - 39min12s451 9.º Yukio Kagayama (JAP) - Suzuki - 39min14s463 10.º Alexandre Barros (BRA) - Honda - 39min17s626 Classificação final do campeonato (os dez primeiros): 1.º T. Bayliss - 431 pontos 2.º J. Toseland - 336 3.º N. Haga - 326 4.º T. Corser - 254 5.º A. Pitt - 250 6.º Alexandre Barros - 246 7.º E. Kagayama - 211 8.º L. Lanzi - 169 9.º C. Walker - 158 10.º F. Nieto - 139