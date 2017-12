Totti é o mais rápido na Fórmula Truck O primeiro dia de treinos para a sexta etapa da Fórmula Truck, nesta sexta-feira, em Campo Grande, foi agitado. Na combinação dos dois treinos livres, o paranaense Leandro Totti (Ford) foi o melhor, com 1min48s849. Neste sábado serão realizados outros dois treinos livres e o classificatório será às 15h45. A prova, domingo será às 14h, com transmissão da RedeTV!. Atrás de Totti, que está em terceiro no campeonato, com 48 pontos, vieram Vignaldo Fizio (Mercedes), com 1min49s295, e Roberval Andrade (Scania), com 1min49s598. Os três elogiaram o desempenho dos caminhões e a pista de Campo Grande. "Por ser o primeiro treino, o caminhão se comportou muito bem. Temos de ajustar algumas coisas ainda, como algumas turbinas, por causa do calor. Mas gosto muito dessa pista porque é parecida com a de Londrina. Além disso, venci aqui ano passado", conta Totti. Roberval Andrade, quinto na classificação com 36 pontos, garante: "Será uma prova muito disputada, a pista é muito técnica e travada." Apesar da boa colocação hoje, Fizio preferiu não se empolgar. "O caminhão se portou muito bem, gostei muito. Mas isso não significa muita coisa, já que pode ter muita gente ?escondendo o jogo?. Vamos saber só na hora do classificatório", diz o quarto colocado da temporada, com 44 pontos. E quem esconderia o jogo? "O Djalma Fogaça, Renato Martins, o Beto Monteiro ou o Beto Napolitano. São caras experientes." O calor pode ser outro adversário na pista. "Deve ser um complicador na corrida. Quem abusar demais da potência nas primeiras voltas deve ficar sem o caminhão em poucas voltas", aposta Roberval. Totti concorda: "Justamente por causa do calor todo mundo tem de fazer testes para não errar na corrida. É uma de nossas preocupações, apesar de eu já ter teinado aqui depois da etapa de Londrina."