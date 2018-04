Toyota acredita em vitória neste ano na Fórmula 1

VALÊNCIA - A Toyota caiu de rendimento nas últimas provas da Fórmula 1, mas a equipe acredita que tem condições de conseguir o primeiro triunfo desde que ingressou na categoria em 2009. "Creio que estamos mais perto do que nunca de conseguir", afirmou John Howett, chefe da equipe.

Neste ano, a Toyota teve um bom início de temporada, chegando ao pódio na Austrália e no Bahrein. Além disso, o italiano Jarno Trulli conseguiu a pole position na etapa do Bahrein. "Este é um esforço da equipe e todo mundo está trabalhando ao máximo para tirar todo o grande potencial do TF109. Veremos como vai ser o restante da temporada, mas temos a paixão e a dedicação para ganhar este ano".

No ano passado, a Toyota colocou os dois pilotos na zona de pontuação. Jarno Trulli foi quinto e Timo Glock sétimo. "Estamos otimistas para este GP porque o circuito corresponde ao que parece ser nossa melhor margem de eficiência aerodinâmica para o carro e tudo foi bem no ano passado", disse Pascal Vasselon, diretor de chassis da Toyota.