Toyota anuncia contratação de Trulli A ?dança dos cockpits? segue na Fórmula 1. A Toyota confirmou nesta quinta-feira em Colônia, sede da equipe, a contratação de Jarno Trulli para as próximas duas temporadas. Com isso, o brasileiro Ricardo Zonta perde seu lugar como titular e ainda corre o risco de não guiar o carro nas próximas provas deste ano. O piloto italiano, desligado da Renault a três corridas do final da temporada 2004 por desentendimentos com o diretor da escuderia, Flavio Briatore, será o companheiro de Ralf Schumacher. Ainda nesta quinta-feira, Trulli, vencedor do GP de Mônaco, vai iniciar testes com o carro japonês, em Silverstone. Somada à vitória no Principado, ele esteve por quatro vezes no pódio na atual temporada e conquistou duas pole positions. O chefe da Toyota, Tsutomu Tomita, garantiu que não haverá nenhum problema na parceria Ralf/Trulli e não quis adiantar uma ordem de importância para ambos. ?Não haverá nenhum tipo de ordem na equipe?, disse. ?Acreditamos que é o melhor companheiro possível para Ralf e ambos terão o mesmo status dentro da equipe?. O próprio Ralf confirma não entrar em disputa com o novo parceiro e aprova a contratação. ?Estou muito contente em poder estar junto a Trulli. Ele tem experiência suficiente para que conquistemos os avanços necessários para a nossa nova equipe", emendou. Risco - O francês Olivier Panis será um dos pilotos de testes da escuderia japonesa, embora não participe mais de corridas oficiais. O que compromete ainda mais o futuro de Zonta. Ainda restam vagas para a próxima temporada apenas nas escuderias BAR-Honda, Jordan e Minardi.