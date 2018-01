Toyota anuncia Da Matta dia 9 O piloto brasileiro Cristiano da Matta será oficializado como piloto da Toyota para 2003 no dia 9. Como as equipes estabeleceram um acordo com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para autorizar testes de 15 de novembro a 15 de dezembro, há até data para o primeiro treino de Cristiano: dias 26 e 27 no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Até lá outros dois pilotos brasileiros já saberão se vão disputar o próximo Mundial ou serão pilotos de testes. Antonio Pizzonia, na Jaguar, e Felipe Massa, na Jordan. Se não der certo, Pizzonia continuará fazendo testes para a Williams e Massa para a Sauber. Massa treina quarta e quinta-feira em Mugello, com a equipe suíça e deve disputar o último GP da temporada, dia 13 em Suzuka, no Japão, enquanto Pizzonia testa em Barcelona.