Toyota aposta em pilotos brasileiros A Fórmula 1 versão 2003 começou a mostrar sua cara. Nesta quarta-feira, a equipe Toyota apresentou, no circuito de Paul Ricard, no sul da França, o modelo que utilizará na temporada programada para começar dia 9 de março na Austrália. Foi o primeiro lançamento deste ano. Os japoneses reservaram uma surpresa de última hora: o brasileiro Ricardo Zonta será o seu piloto de testes. Amanhã, os titulares Cristiano da Matta e Olivier Panis iniciam os testes da escuderia. Deverá ser assim até que o último dos 10 times da Fórmula 1 apresentem seus novos modelos: todos deverão ter muitos traços de semelhança com o F2002 da Ferrari, campeã absoluta em 2002. A Toyota foi a primeira a comprovar essa tendência. O projetista Gustav Brunner lembrou que o TF103 da Toyota já foi desenvolvido no novo túnel de vento da equipe, construído na sua sede, em Colônia, na Alemanha. "Quase tudo nesse carro é novo", explicou o técnico. Já o diretor-geral, Ove Anderson, deixou claro que os seus objetivos são, por enquanto, "marcar pontos com regularidade". Este ano a Fórmula 1 distribuirá pontos aos 8 primeiros colocados. Nesta quinta-feira, o experiente Olivier Panis, 125 GPs disputados, experimentará o TF103 na pista de Paul Ricard. Hoje, com asfalto molhado, o francês completou apenas 6 voltas. Cristiano da Matta, campeão da Cart e que nunca correu na Fórmula 1, trabalhará em princípio com o modelo híbrido, chassi de 2002 e todo o conjunto traseiro, motor e câmbio, deste ano. "Conhecer o carro não será problema, terei sete séries de testes até a estréia no Mundial, o maior desafio será aprender rápido as pistas", afirmou o estreante brasileiro. O outro brasileiro da Toyota, Ricardo Zonta, explicou que sua contratação foi resolvida apenas recentemente. "Logo depois do teste com a Newman-Hass (equipe da Cart), eles me procuraram e não tive tempo nem de pensar", contou.