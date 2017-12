Toyota apresenta carro para F-1 2002 A construtora japonesa Toyota saiu na frente e apresentou nesta segunda-feira o seu primeiro carro para a temporada 2002 de Fórmula 1. Estreante na categoria, a escuderia é a primeira do circuito a apresentar o carro para competir com a sua grande rival Honda, no próximo ano. Nas cores vermelho e branco, os carros são equipados com pneus Michelin e foram apresentados pelo piloto finlandês Mika Salo e pelo escocês Allan McNish.