Toyota apresenta novo carro e Zonta A Toyota largou na frente das demais escuderias e lançou nesta quarta-feira o novo modelo TF103 para a temporada 2003 de Fórmula 1, que começa no dia 9 de março, com o GP da Austrália. A novidade durante a cerimônia foi a apresentação do brasileiro Ricardo Zonta como piloto de testes da equipe. Depois de correr pela BAR e Jordan, Zonta foi campeão da Fórmula Super Nissan. Na nova equipe, testará os carros do francês Olivier Panis e do compatriota Cristiano da Matta, pilotos oficiais da escuderia japonesa.