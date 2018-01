Toyota apresenta seu carro para 2006 A equipe Toyota apresentou neste sábado seu novo carro para a temporada de 2006 da Fórmula 1, o TF 106. A cerimônia, que ocorreu na fábrica de Valenciennes, na França, contou com a participação dos três pilotos da escuderia: os titulares Jarno Trulli e Ralf Schumacher, além do brasileiro Ricardo Zonta. O TF106 está sendo testado desde o final de novembro. A equipe espera que o carro consiga neste ano sua primeira vitória na categoria. ?Este ano temos que ganhar nossa primeira corrida?, disse Trulli, que deu à Toyota seu primeiro pódio no GP da Malásia do ano passado, em que chegou em 2.º lugar.