Toyota desmente contratação de Ralf Depois da matéria publicada nesta sexta-feira pelo jornal alemão Tz, a Toyota rapidamente desmentiu a contratação do piloto alemão Ralf Schumacher, da Williams. ?A notícia é definitivamente falsa?, disse o porta-voz da escuderia japonesa, Andrea Ficarelli. ?Estamos falando com vários pilotos, entre eles Ralf Schumacher, mas ainda não existe nenhum acordo com ele?, garantiu.