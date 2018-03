Toyota domina treinos na 9ª etapa da IRL Os motores Toyota dominaram nesta sexta-feira os primeiros treinos para o GP do Kansas, oitava etapa da temporada da Indy Racing League (IRL). O mais rápido foi o sul-africano Tomas Scheckter, da Chip Ganassi, com 25s0706, média de 351,186 km/h, na pista oval de 1,5 milha (2,4 km). Em segundo lugar ficou o neozelandês Scott Dixon, companheiro de Scheckter, com 25s1310. Tony Kanaan, o líder do campeonato com 247 pontos, fez o terceiro tempo (25s1400). Tony, da equipe Andretti-Green, corre com chassis Dallara. Os dois primeiros utilizam os G-Force. Hélio Castro Neves, o brasileiro da Penske, marcou 25s2238 e não se decepcionou com o quinto tempo, atrás de Tora Takagi, da MoNunn (25s2039). Também não está preocupado com a possibilidade de não conseguir um bom lugar no grid, no treino classificatório deste sábado à tarde. ?Poderemos não estar rápidos na classificação, mas espero que o carro da Penske esteja rápido e consistente no dia da corrida?, disse o piloto, que corre com Dallara/Toyota. Seu otimismo é por conta dos testes que seu companheiro Gil de Ferran realizou no Kansas há algumas semanas, conseguindo um bom rendimento. Nesta sexta-feira Gil fez apenas o 11º tempo (25s3496). Felipe Giaffone, da MoNunn, cravou 25s3043, com seu G-Force/Toyota, o oitavo do dia. O GP de Kansas vai ser disputado domingo, em 200 voltas. A largada será às 14 horas (de Brasília) e o Sportv anuncia transmissão ao vivo.