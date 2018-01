Toyota lança carro para temporada da F1 A Toyota apresentou neste sábado o modelo TF104, evolução do carro do ano passado, e o piloto brasileiro Cristiano da Matta aproveitou para falar com otimismo da temporada de 2004, a sua segunda na Fórmula 1. ?Agora, estarei em outro nível, dá para fazer um progresso real??, garantiu. Em Valência, na Espanha, outro piloto brasileiro da categoria, Felipe Massa, teve ?boa impressão?? do modelo C23 da Sauber, lançado na última segunda-feira. ?Posso sentir muito mais aderência que o carro antigo. Ele é mais ?amigável? para pilotar??, revelou.