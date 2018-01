Toyota lança novo carro nesta quarta A Toyota lançará nesta quarta-feira, no circuito de Paul Ricard, na França, o carro para a temporada que começa dia 9 de março, na Austrália. A equipe japonesa, do brasileiro Cristiano da Matta e do francês Olivier Panis, será a primeira a iniciar a preparação para o Mundial com o modelo 2003. O campeonato de 2002 serviu de laboratório para a Toyota, maior montadora japonesa. Em 17 etapas, conquistou duas sextas colocações ? na estréia na Fórmula 1, em Melbourne, e no GP do Brasil. Os ensinamentos técnicos adquiridos estão incorporados ao modelo TF103, concebido pelo competente Gustav Brunner, e, a partir de agora, serão experimentados por Cristiano e Panis na pista francesa. Como Ferrari, Renault e Jaguar, a Toyota produz os principais componentes de seu carro: chassi, motor e câmbio. Já o diretor-técnico da Ferrari, o inglês Ross Brawn, afirmou que a McLaren será a maior adversária da Ferrari este ano. ?Tradicionalmente, seus métodos de trabalho são mais eficientes que os da Williams.? Ao contrário do que ocorreu em 2002, em que a Williams mostrou ser, na maioria das vezes, a concorrente mais bem preparada para tentar vencer a Ferrari, em 2003 esse papel será desempenhado pela McLaren. Brawn explicou a previsão. ?Adrian Newey (projetista do time inglês) é muito inteligente.? A nova McLaren só vai estrear no GP de San Marino, quarta etapa do campeonato, no dia 20 de abril. Terá um motor Mercedes novo, projetado por um ex-técnico da BMW, e este ano será o segundo time com pneus Michelin, o que, de acordo com Newey, ?fará muita diferença?.