Toyota mostra carro para temporada 2008 da F-1 em janeiro

A Toyota anunciou para 10 de janeiro a apresentação do TF108, carro da escuderia para a temporada 2008 da Fórmula 1. O objetivo da escuderia com sede em Colônia (Alemanha) é melhorar seu desempenho em relação ao sexto lugar do Mundial de Construtores desta temporada, com apenas 13 pontos - oito do italiano Jarno Trulli e cinco do alemão Ralf Schumacher. Trulli e Ralf Schumacher terminaram na 13.ª e 16.ª posições, respectivamente, no Mundial de Pilotos. Na segunda, a equipe anunciou o alemão Timo Glock como seu piloto oficial em 2008 para o lugar de Ralf Schumacher, que deixa a equipe no final deste ano. Trulli ainda não foi confirmado oficialmente.