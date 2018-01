Toyota quer contratar Kimi Raikkonen A contratação do espanhol Fernando Alonso pela McLaren, a partir de 2007, realmente mexeu com o mercado de pilotos da Fórmula 1. Agora é o finlandês Kimi Raikkonen que pode mudar de equipe: a Toyota estaria interessada nele. Mesmo depois de ter conquistado o título desta temporada da Fórmula 1 pela Renault, Alonso acertou sua saída da equipe no final de 2006 - o anúncio foi feito na semana passada. Vai para a McLaren, que ainda não decidiu quem sai para a chegada do espanhol: o finlandês Kimi Raikkonen ou o colombiano Juan Pablo Montoya. Raikkonen já foi apontado como o provável substituto do alemão Michael Schumacher na Ferrari, se ele realmente se aposentar no final da temporada 2006. Mas a Toyota também parece interessado no piloto finlandês, que terminou com o vice-campeonato mundial este ano. Segundo o jornal alemão Bild, a Toyota, cuja sede é na cidade de Colônia (Alemanha), já teria até feito uma proposta para Raikkonen. Seriam 5 anos de contrato, a partir de 2007, o que lhe renderia mais de 100 milhões de euros. A Toyota mostrou evolução na temporada 2005 da Fórmula 1, ao terminar em 4º lugar no Mundial de Construtores, superando até a Williams. Para 2006, a equipe deve manter o alemão Ralf Schumacher e o italiano Jarno Trulli. Mas promete mudanças para 2007, assim como deve acontecer em quase toda a categoria.