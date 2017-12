Toyota renova com Da Matta para 2004 O bom desempenho do piloto Cristiano Da Matta nas últimas provas do Mundial de Fórmula 1 - sétimo no GP da Inglaterra e sexto no GP da Alemanha - colaborou para que a Toyota anunciasse nesta terça-feira a renovação de seu contrato para a temporada 2004. A equipe japonesa também estendeu a permanência do francês Olivier Panis, companheiro do brasileiro e quinto colocado no circuito de Hockenheim. Já no domingo pela manhã, o presidente da Toyota Motor corporation, Fujio Cho, havia manifestado sua satisfação com os pilotos. ?Estamos muito satisfeitos com o trabalho realizado por ambos durante esta temporada e possivelmente vamos anunciar a prorrogação de seus contratos até 2004?. ?Estou muito feliz de confirmar Olivier (Panis) e Cristiano (Da Matta) para a temporada 2004. Eles correram muito bem este ano e desempenharam um papel muito importante no desenvolvimento da T103?, comemorou o responsável pela escuderia, Ove Andersson.