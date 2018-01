Toyota: Zonta teve propostas, mas fica O paranaense Ricardo Zonta, da Toyota, foi sondado por grandes equipes para ser piloto de testes. Mas não topou. Renovou contrato com a equipe japonesa. ?Optei por ficar na Toyota porque tenho mais chances de crescer no ano que vem.? Para etapa do Japão, em Suzuka, dia 9 de outubro, Zonta adianta que a escuderia terá uma versão B, ?com uma suspensão melhor.? Para o GP do Brasil, o brasileiro torce para que a equipe faça pontos porque está na disputa do pódio no mundial de construtores. Está na quarta posição, atrás de Renault, McLaren e Ferrari.