Tracy domina o treino da Champ Car O piloto canadense Paul Tracy foi o mais rápido nesta sexta-feira, com tempo de 58s887, no primeiro treino oficial para o GP de Toronto da Champ Car. Assim, ele garantiu lugar na primeira fila, independentemente da sessão deste sábado, que define o grid. O melhor brasileiro nesta sexta-feira foi Cristiano da Matta, em quarto lugar. Alex Sperafico ficou em 13º e seu primo, Ricardo, foi o 14º colocado no treino numa pista de rua.