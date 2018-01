Tracy e Junqueira em momentos opostos O canadense Paul Tracy e o brasileiro Bruno Junqueira disputam domingo o GP de Long Beach, terceira etapa da F-Cart, em situações opostas. Líder do campeonato (43 pontos em duas provas), Tracy tenta se tornar o primeiro piloto na história a vencer as três primeiras corridas de uma temporada. Terceiro na classificação com 24 pontos, Bruno precisa começar a mostrar que não estão equivocados aqueles que o consideram um dos favoritos ao título. Além disso, a prova acontece na cidade onde a PacifCare, principal patrocinador de sua equipe, a Newman-Haas, tem sede. ?Sei que para eles é importante que a gente consiga um bom resultado aqui?, disse o brasileiro, consciente da pressão. Para o canadense, a importância da vitória vai além do recorde que poderá bater. ?No ano passado, tive dificuldade na disputa pelo título exatamente por perder pontos no início da temporada?, explica, completando que, agora, não pretende bobear. Nesta sexta-feira, das 18h30 às 19h30, ocorre o treino que define a pole provisória para o GP.